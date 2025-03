Sénégal : Le RESTIC appelle à la dématérialisation de l’identification des SIM en collaboration avec la Police nationale

Le RESTIC (Réseau des Services et Technologies de l'Information et de la Communication) appelle les autorités régulatrices, l'ARTP, ainsi que les opérateurs et les parties prenantes du secteur des télécommunications à accélérer la dématérialisation de l’identification des cartes SIM en relation avec la direction de l’Automatisation du Fichier de la police nationale (DAF) dans un souci de sécurité et de conformité aux lois relatives aux données personnelles.



Dans un communiqué, le RESTIC soutient et adhère à la campagne d’identification des cartes SIM au Sénégal et encourage les opérateurs, les FAI, les distributeurs de détails ou grossistes et même les plateformes de transferts d’argent à participer très activement à cette campagne d’identification des numéros sur le territoire national. C’est un impératif sécuritaire, au-delà elle permet une meilleure traçabilité de l’identifiant conformément à nos lois sur les données personnelles.



Par ailleurs, le RESTIC exhorte le régulateur et les opérateurs de mettre en place une plateforme d’identification digitalisée – une application - en relation avec la base de données de la DAF afin d’éliminer le facteur physique et humain souvent contraignants dans ce process qui s’inscrit dans une meilleure maitrise du parc d’abonnés actifs, ce qui est essentiel pour garantir l’expansion du sous – secteur et une planification adéquate des investissements.



Le RESTIC voudrait que la palette de documents officiels – pièces d’identité- nécessaires pour l’identification soit clairement définie et élargie surtout pour la forte communauté étrangère qui vit au Sénégal en acceptant les cartes consulaires et autres pièces d’état civil de la CEDEAO.

Selon le RESTIC, il est donc nécessaire d’avoir un numéro vert ; des formulaires en ligne, QR code à la disposition de tous les abonnés afin de faciliter et fluidifier l’information relative à l’identification.Le RESTIC mettra à la disposition des parties prenantes des outils de marketing et vulgarisation afin de mieux sensibiliser nos populations et les usagers du téléphone mobile notamment.