Sénégal : Le ministère de l’Éducation nationale dément « avec fermeté » tout enseignement lié à l’homosexualité dans les écoles

Le ministère de l’Éducation nationale réfute avec la plus grande fermeté et la plus haute gravité les informations diffusées ces dernières heures et laissant croire que « l’homosexualité serait enseignée dans les écoles du Sénégal ».



Dans un communiqué publié ce lundi 1er décembre 2025, le ministère précise que de telles affirmations sont non seulement « fausses et infondées », mais elles constituent également une « tentative manifeste de semer le doute et de troubler profondément l’opinion publique ».



Les services du ministre Moustapha Guirassy rappellent que les programmes scolaires du Sénégal sont souverainement élaborés, validés par les instances pédagogiques habilitées et en totale conformité avec les valeurs morales, religieuses et culturelles de notre Nation. Ils soulignent qu’aucun « document officiel, aucun manuel homologué, aucune directive pédagogique ne contient la notion incriminée ».



Selon le communiqué, la publication en cause provient d’un individu se présentant comme journaliste et repose sur un « extrait isolé dépourvu de toute contextualisation ». Une démarche que le ministère dénonce comme « étrangère aux exigences de rigueur et d’éthique, contribue à troubler la sérénité publique et à jeter un discrédit injustifié sur l’école sénégalaise ».



Le ministère appelle solennellement l’ensemble des citoyens à la prudence, au discernement et à la vigilance face aux « manipulations pouvant circuler sur les réseaux sociaux ».



Le ministère rappelle que l’École sénégalaise est un « espace sacré » dédié au savoir, à la citoyenneté et à la transmission des valeurs. Il réaffirme son engagement dans plusieurs initiatives structurantes, dont la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ), l’intégration des daaras et la promotion du civisme à travers le concept armée-nation.



Enfin, le ministère de l’Éducation nationale réaffirme son engagement absolu à préserver une « école républicaine, profondément enracinée dans les valeurs sénégalaises », dédiée à la « formation de citoyens éclairés, responsables, ancrés dans leur culture et porteurs de l’avenir de la Nation ».



« Aucun écart à cet engagement ne sera toléré », prévient-t-il.