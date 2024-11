Sénégal : Les prix à la consommation augmentent de 1 % au troisième trimestre 2024, selon l’ANSD

Le dernier rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) indique une augmentation globale de 1,0 % des prix au troisième trimestre (ndlr : couvre la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2024), par rapport au trimestre précédent. Cette hausse résulte principalement de l’augmentation des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des « biens et services divers », ainsi que des services de « santé », de « restaurants et hôtels » et des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants ».



En revanche, une diminution annuelle de 1,1 % est enregistrée, tirée par le recul des prix de certains secteurs clés.



Une hausse marquée des légumes et poissons frais



Les prix de « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont grimpé de 1,8 % au cours du trimestre, principalement en raison de l’augmentation marquée des prix des légumes frais en feuilles (+25,4 %), des légumes racines (+18,3 %) et des poissons frais (+15,3 %). En revanche, cette hausse a été partiellement atténuée par la baisse des prix des pains (-7,2 %), des agrumes (-5,9 %) et des céréales non transformées (-3,9 %).



En comparaison annuelle, cette catégorie enregistre une baisse de 2,7 %, avec un recul significatif des prix des légumes frais en feuilles (-29,7 %).



Santé, restaurants et hôtels



Selon le rapport, es dépenses liées à la santé ont progressé de 0,8 % ce trimestre, notamment en raison de la hausse des prix des médicaments traditionnels (+4,3 %). Les services des « restaurants et hôtels » ont également connu une légère augmentation (+0,3 %), tandis que les « biens et services divers » tels que les articles de bijouterie et les soins de beauté ont affiché une croissance de 1,4 %.



Parmi les rares secteurs en recul, les biens et services de « communication » accusent une baisse notable de 3,4 %, portée par une diminution des tarifs des services de communication téléphonique (-4,3 %). De même, les prix liés au « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » ont diminué de 0,3 %, principalement grâce à la baisse des prix des combustibles liquides (-3,5 %) et des produits d’entretien (-2,3 %).



Produits locaux et produits importés



Les produits locaux enregistrent une hausse de 1,4 %, tandis que les produits importés voient leurs prix diminuer de 0,6 %. En termes de durabilité, les biens non durables augmentent de 1,4 %, les biens durables progressent légèrement (+0,1 %), tandis que les services affichent une baisse marginale (-0,1 %).