Sénégal: Les prix des matériaux de construction se sont repliés de 0,5% en décembre 2022 (Ansd)

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié son rapport sur les indices des prix des matériaux de construction. Ils se sont repliés de 0,5% en décembre 2022, comparativement au mois précédent.Le document indique cette baisse est consécutive à celle des prix des matériaux de plomberie et sanitaire (-1,1%), des matériaux de base (-0,9%), des matériaux pour le revêtement des murs et sols (-0,5%) ainsi que ceux des matériaux pour étanchéité (-0,1%). Toutefois, elle a été limitée par la hausse des prix des matériaux de de menuiserie (+0,7%). En variation annuelle1, les prix des matériaux de construction ont bondi de 8,5%.Au total, les prix des matériaux de construction se sont renchéris de 9,8% durant l’année 2022, comparativement à l’année précédente. Les prix des matériaux de plomberie et sanitaire ont diminué de 1,1% au cours du mois sous revue. Cette baisse est liée à celle des prix des tuyaux en plastique (-4,5%) et des matériaux pour sanitaires (-0,1%). En variation annuelle, les prix ont augmenté de 3,0%.Les prix des matériaux de base se sont repliés de 0,9%, sous l’effet de la baisse de ceux du fer à béton (-2,0%), du sable (-1,1%) ainsi que du ciment (-0,3%). Toutefois, en variation annuelle, les prix ont augmenté de 8,3%. Ceux des matériaux pour le revêtement des murs et sols ont baissé de 0,5% au cours du mois sous revue. Cette évolution résulte du repli des prix des carreaux mur (-0,6%) et des carreaux sol (-0,5%). En variation annuelle, les prix se sont bonifiés de 6,2%.Les prix des matériaux pour étanchéité ont également fléchi de 0,1% en rythme mensuel. En variation annuelle, ils ont progressé de 8,1%. Les prix des peintures et ceux des matériaux pour travaux d’électricité sont restés stables en décembre 2022, comparés au mois précédent. Cependant en variation annuelle, les prix de ces matériaux se sont accrus du même ordre (9,4)%.La hausse des prix des matériaux de menuiserie (+0,7%) résulte de celle des prix des articles en en bois (+1,0%), en métal (+0,6%) et en aluminium (+0,2%). En variation annuelle, les prix ont été majorés de 11,0%.