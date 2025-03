Sénégal : Levée de la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte à partir du 1er avril

Bonne nouvelle pour les acteurs du monde de la lutte. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de lever la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte à compter du 1er avril 2025. Cette décision fait suite aux concertations menées entre les acteurs du secteur de la lutte, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ainsi que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.



Dans un communiqué, la Division de la communication de la police nationale annonce que « à l'issue des discussions, un accord a été trouvé sur tous les points soulevés et des engagements fermes ont été pris par les acteurs impliqués quant au respect des recommandations édictées ».



Ainsi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de lever la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte à compter du 1er avril 2025.



Il invite tous les acteurs à respecter les engagements pris.



Pour rappel, le 18 février 2025, à la suite de manquements et d'évènements survenus lors du combat de lutte entre Franc et Ama Baldé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait décidé de la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur toute l'étendue du territoire national.