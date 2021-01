Sénégal – Ligue 1 : Matchs en retard des « africains » programmés le 27 janvier

Les matchs en retard de la première journée de Ligue 1 sénégalaise seront disputés le mercredi 27 janvier, informe le site sportif Wiwsport qui cite un communiqué de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ces rencontres devaient initialement se jouer entre le 02 et 03 janvier mais avaient été reportées car Teungueth Fc et le Jaraaf de Dakar disputaient respectivement la Ligue Africaine des Champions et la Coupe CAF.





Ainsi, le club de Rufisque va recevoir le Casa Sport le mercredi 27 février au stade Ngalande Diouf à 16h. A la même heure, les Verts et Blancs du Jaraaf vont se frotter à la formation Mbouroise. La rencontre se jouera au stade Amadou Barry. A trois du leader, Diambars, le Teungeuth Fc et le Jaraaf de Dakar comptent sur leurs matches en retard pour se rapprocher des académiciens.