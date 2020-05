Sénégal - Lutte contre le Coronavirus: Les deux nouvelles mesures phares du point mensuel

Les services du ministères de la Santé qui englobent le Comité national de gestion des épidémies, le Centre des opérations d'urgence sanitaire ont décidé de mettre en oeuvre deux nouvelles stratégies dans la lutte contre le covid-19 au Sénégal.



La première, annoncée par la Directrice de la Santé publique, ce samedi, lors du point mensuel sur la situation de l'épidémie, est la stratégie de recherche active des cas. "Nos équipes opérationnelles ont commencé la stratégie de recherche active des cas. Ceci à travers les registre de consultation au niveau des poste de santé, des centres de santé, mais également des hôpitaux. En identifiant toute pathologie, c'est-à-dire toute maladie répondant à la définition des cas et ensuite dépister tous les cas, aussi bien ceux à haut risque que ceux à bas risque", a souligné Madame Marie Khémesse Ngom Ndiaye.



La seconde mesure phare est le début du traitement extra-hospitalier des cas positifs mais qui ne présentent pas de symptômes. "Comme l'a si bien énoncé le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous allons commencer ce qu'on appelle l'isolement en situation extra-hospitalière des cas asymptômatiques. Et pour cela, un travail a été fait avec toutes les équipes techniques cliniques", a-t-elle dit.