Sénégal: Macky Sall liste les zones jusque-là touchées par le coronavirus

La pandémie du coronavirus poursuit son expansion au Sénégal avec 12 nouvelles contaminations ce lundi, soit un total de 71 sous traitement. Evoquant la gravité de la situation, dans son adresse à la Nation, le président Macky Sall a listé les zones touchées.



Le chef de l’Etat a relevé que depuis l’apparition du premier cas, le 2 mars dernier, le Gouvernement a mis en place un plan de contingentement en cours pour endiguer la progression de la maladie.



Mais, de toute l’évidence, dit-il, « nous n’y sommes pas encore parvenus. Au contraire, d’un premier cas déclaré le 2 mars, nous en sommes aujourd’hui à 71 malades sous traitement dans les 4 arrondissements de Dakar, ainsi qu’à Mbao, Yeumbeul, Guédiawaye, Rufisque, Touba, Mbour, Thiès, Popenguine, Saint-Louis et Ziguinchor », a-t-il dit.



Selon lui, 1561 personnes en contact avec la maladie sont présentement suivies et seront désormais confinées dans des réceptifs hôteliers par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Il a encouragé le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, et l’ensemble de ses équipes, dans la tâche difficile qu’ils mènent de jour et de nuit. Il a également rendu hommage au personnel médical et paramédical dévoué au front d’une lutte sans merci contre le COVID-19, pour notre salut.