Sénégal-Madagascar du 23 mars : ce sera au stade Lat Dior de Thiès

C'est le stade Lat Dior de Thiés qui va abriter le match de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de 2019, qui mettra aux prises des "lions" du Sénégal et les "Borea" de Madagascar, le 23 mars prochain.



Selon le quotidien sportif Record qui le tient du ministre des Sports Matar Ba, le stade Léopold Sédar Senghor sera normalement en réfection avant cette date.



A noter qu'aussi bien le Sénégal que Madagascar sont déjà qualifiés pour cette CAN qui jouera en Egypte et se disputent la première place.