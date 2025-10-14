Sénégal - Mauritanie : les “Lions” à un pas d'une qualification au Mondial, la RDC espère un miracle

Mais la prudence reste de mise. Les “Mourabitounes”, déjà éliminés de la course, se présenteront sans la moindre pression. Libérés du poids du résultat, ils auront à cœur de créer la surprise et de jouer les trouble-fêtes dans ce derby ouest-africain où la rivalité régionale transcende souvent les pronostics. Dans ce type d’affrontement, tout peut arriver.

Les hommes de Pape Thiaw savent néanmoins ce qu’ils ont à faire : offrir au Sénégal une troisième qualification consécutive à la Coupe du monde, après celles de 2018 en Russie et de 2022 au Qatar. Une victoire, ou même un nul, face à la Mauritanie suffirait pour atteindre cet objectif

Dans le même temps, la RD Congo, deuxième du groupe avec 19 points, garde encore un mince espoir. Les “Léopards” recevront le Soudan à Kinshasa, également à 19h00 GMT, dans une rencontre qu’ils doivent impérativement gagner.

Pour espérer coiffer le Sénégal au poteau, les Congolais devront non seulement s’imposer, mais aussi compter sur une défaite des “Lions” à Diamniadio. Ce scénario improbable ouvrirait la porte du Mondial aux “Léopards”, qui retrouveraient ainsi la plus grande compétition de football mondial après une longue absence.

Le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sera, ce mardi à 19h00 GMT, le théâtre d’un véritable choc pour la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Sénégal, solide leader du groupe B avec 21 points, aborde cette rencontre décisive face à la Mauritanie avec un objectif clair : décrocher son ticket pour le Mondial prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un simple match nul suffirait aux “Lions” pour valider leur qualification.