Sénégal : Ousmane Sonko annonce quatre (4) projets de loi dont la réforme de l’OFNAC

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce lundi à l’Assemblée nationale, l’introduction prochaine de quatre projets de loi, dans le cadre de la séance plénière dédiée aux questions d’actualité au gouvernement.



« Nous allons dans le sens de la bonne gouvernance. Dans les prochains jours, nous soumettrons à l’Assemblée un ensemble de projets de loi : la réforme de l’OFNAC (Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption), le projet de loi pour les lanceurs d’alerte, un autre sur l’accès à l’information, et enfin un projet de loi sur la déclaration de patrimoine », a déclaré le chef du gouvernement.



Profitant de sa tribune, Ousmane Sonko n’a pas manqué d’égratigner l’opposition, l’accusant de détourner le débat public. « Il n’y a pas matière à s’opposer. Nous avons fait des choix stratégiques pour assurer la souveraineté économique du pays. Mais certains préfèrent plonger le débat dans des querelles de personnes. La haine ne peut être un moteur politique. Je suis politiquement indestructible », a-t-il martelé.



Appelant à une opposition républicaine, le leader de Pastef a invité ses adversaires à se concentrer sur les enjeux fondamentaux. « Parlez-nous d’agriculture, d’élevage, de programmes, d’objectifs. Nous sommes ouverts au débat contradictoire, mais nous ne nous laisserons pas entraîner dans des débats stériles et personnels », a-t-il conclu.