Sénégal : Ousmane Sonko exprime son soutien à Assimi Goita dans son "combat contre la France""

L’opposant sénégalais, Ousmane Sonko a exprimé jeudi son soutien au peuple malien et au président Aissimi Goita, dans son "combat contre la France" et pour la "souveraineté" de son pays, lors d’une conférence de presse au siège de son parti à Dakar.



«La dernière fois j'avais à la France de lever son genou sur nos cous. Ça a trop duré. Elle doit avoir la dignité de voler de ses propos ailes. Ce discours est même soutenu par des intellectuels français. Ce n'est pas un antagonisme entre nous et le peuple français», a précisé l'opposant sénégalais qui soutient qu'il n'est en relation avec « aucune autre puissance étrangère ».



«J'encourage le président Assimi Goïta et je le soutiens. Qu'il reste collé aux intérêts de son peuple (...) Il gagnera ce combat contre les djihadistes. Si nous sommes président en 2024, nous enverrons des soldats au Mali pour soutenir le peuple frère », a-t-il ajouté.



Depuis qu’il a accédé au pouvoir par coup d’état militaire il y a un an ce 18 août, le Colonel Aissimi Goita ne cesse de poser des actes allant dans le sens de mettre un terme à la coopération avec la France. Après avoir poussé l'Armée française vers la sortie, Bamako a accusé Paris devant l’ONU de « violer sa souveraineté territoriale et de soutenir militairement des combattants djihadistes ».



Le Mali a invité le Conseil de sécurité à œuvrer pour que la France cesse immédiatement ses actes d'agression et a demandé à la présidence chinoise de communiquer ces éléments aux membres du Conseil de sécurité en vue d'une réunion d'urgence.