Sénégal: «Plus de 35% des PME n’ont pas accès aux services financiers»

Le directeur général du Secteur financier et de la Compétitivité au ministère des Finances et du Budget, Bamba Ka, a déclaré, jeudi, que « plus de 35% des Petites et moyennes entreprises (PME) n’ont pas accès aux services financiers. »



« Plus de 98% de notre tissu économique est constitué de PME et, au niveau de la stratégie nationale d’inclusion financière, le constat est que plus de 35% de ces PME n’ont pas accès aux services financiers », a-t-il déclaré en marge d’un panel organisé par le ministère dans le cadre de la 32e Foire internationale de Dakar (28 novembre-15 décembre).



« Il y a aujourd’hui, au niveau des institutions de micro-finance, plus de 400 milliards de francs CFA de financement », a fait savoir Bamba Ka.



Il a en outre fait savoir qu’un programme de stratégie nationale d’inclusion financière à travers l’adoption d’un cadre réglementaire et d’un programme d’éducation financière est mis en place, pour « pour surtout booster l’épargne qui transite par les secteurs informels ».



Selon le directeur général du Secteur financier et de la Compétitivité, il existe au Sénégal, un déficit d’épargne, alors que « es besoins de financement tournent autour de 10% ».