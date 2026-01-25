Coumbacara dans le noir : les populations exigent l’électrification de la commune

Avec zéro village électrifié sur les soixante que compte la commune, Coumbacara, dans le département de Kolda, vit depuis des années dans une obscurité totale. Une situation devenue intenable pour les populations, qui ont organisé une manifestation pacifique ce dimanche 25 janvier afin d’exiger de l’État la satisfaction d’un besoin jugé urgent et vital : l’accès à l’électricité.



Rassemblés à la place publique du village chef-lieu de la commune, les manifestants ont procédé à la lecture de leur mémorandum . « Nous ne saurions tolérer plus longtemps que notre commune soit une vitrine de bâtiments vides de lumière. Soyez notre interlocuteur auprès des plus hautes autorités, en qui nous attendons une réaction prompte à la mesure du préjudice subi », peut-on lire dans le document destiné au Sous-préfet de Mampatim.



Au-delà du quotidien difficile, l’absence d’électricité est perçue comme un véritable frein au développement économique local. Les activités génératrices de revenus peinent à émerger, les initiatives entrepreneuriales sont découragées et les jeunes se retrouvent privés d’opportunités. « À l’heure de l’accès universel à l’énergie prôné par le gouvernement, notre commune semble être la grande oubliée des plans d’électrification. Cette situation bloque tout développement économique, décourage les fonctionnaires affectés chez nous et sacrifie l’avenir de nos enfants », a dénoncé, avec amertume, le porte-parole des populations en colère.



L’incompréhension est d’autant plus grande que la commune abrite des infrastructures jugées stratégiques, notamment des écoles publiques, un lycée, un poste de santé et un poste de police frontalière. Pour les habitants, il est inadmissible qu’en 2026, des services essentiels fonctionnent encore sans électricité. « Les soins d’urgence et les accouchements sont pratiqués à la lueur de téléphones portables, et les vaccins ne peuvent être conservés faute de chaîne de froid », déplorent-ils.



Par cette mobilisation pacifique, les populations de Coumbacara espèrent attirer l’attention des autorités nationales et obtenir, dans les meilleurs délais, des solutions concrètes à une situation qu’elles qualifient d’injuste.