Sénégal : Six départements ne pourront plus accéder à la nourriture d'ici le mois d'août si...

Le Secrétairiat exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire (Se-Cnsa) a organisé un Petit déjeuner de presse pour échanger avec les hommes de médias sur la situation actuelle de la sécuritaire alimentaire du Sénégal.



Une occasion pour Jean Pierre Senghor d’attirer l’attention sur les zones qui risquent d’être touchées par l’insécurité alimentaire dans les mois à venir. «La situation courante (mois d’avril), il n’y a pas de départements en crise. Mais, il faut dire qu’il y a 2% de la population qui est en crise. Et, d’ici le mois d’août, on risque d’aller à 6% de la population environ 750 000 personnes », prévient le Se-Cnsa.



Toutefois, Jean Pierre Senghor se dit convaincu qu’ «on ne risque pas d’y arriver parce que aujourd’hui l’Etat a mis un plan d’urgence qui consiste à ne pas attendre que ces populations soient en pleine période de crise». La rencontre entre le Se-Cnsa et les journalistes était aussi l’occasion de lever les équivoques sur les notions de «Crise», «Urgence», «Famine».