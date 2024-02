Sénégal : Va-t-on vers la libération des "détenus politiques"?

Va-t-on vers la libération des personnes arrêtées et envoyées en prison suite aux différents évènements qui ont troublé le pays en 2023 ? En tout cas si Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice, Garde des sceaux, suit les recommandations du Président de la République Macky Sall, les plus 1000 "détenus politiques" seront bientôt libérés. Ceci, dans le cadre de la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle



Lors du Conseil des ministres de mercredi 08 janvier 2024, le chef de l'Etat " a décidé d’engager les voies et moyens de mettre en œuvre un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation".



Dans cette dynamique, il a exhorté son gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour "pacifier l'espace public". "Le Président de la République, garant de l’unité nationale et du fonctionnement régulier des institutions, a demandé au Gouvernement, notamment au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle", peut-on lire dans la note.