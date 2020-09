Sénégal : au moins six (6) morts des suites de pluies diluviennes

Au mois 6 personnes sont mortes ce week-end au Sénégal, des suites de pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'étendue du territoire national. Des blessés et des dégâts matériels ont été aussi enregistrés.



A Kaolack, au centre du pays, le corps sans vie d'un jeune homme de 22 ans a été repêché dimanche par les sapeurs-pompiers dans le village de Tawa Mboudaye dans la commune de Ndiaffate. Alors qu'un berger transhumant, N. Tine, âgé de 08 ans, s’est noyé dans un marigot dans la commune de Vélingara Ferlo.



Le sud du pays non plus n'est pas épargné. A Sédhiou au village de Soumboundou Pakao situé dans la commune d’Oudoucar, un mur en banco s’est effondré sur un groupe d'enfants, tuant une fillette de 2 ans et blessant son grand frère de 18 ans.



Toujours dans le sud, dans la commune de Faoun, village de Touba Mouride (département de Bounkiling), un mort a été enregistré et trois blessés après que le toit d'une maison s’est effondré sur les occupants.



A Dakar, dans le quartier populeux de Grand-Yoff, un bébé de 2 ans a succombé à ses blessures suite à l'affaiblissement d'un mur. A noter également qu’un corps sans vie a été retrouvé sous les eaux au niveau du tunnel de Guinaw Rails Sud. Le jeune homme âgé de 20 ans serait mort noyé.