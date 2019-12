Sénégal classé 166e pays par le ​Rapport PNUD 2018 sur l'IDH: sa croissance ne nourrit pas ses populations

Le PNUD ( Programme des Nations Unies pour le Développement) vient de publier son rapport annuel 2018 sur le développement humain. Ce document permet d'apprécier les différentes performances mondiales grâce à l'IDH.



Dans ce rapport qui classe 189 pays que le Sénégal a perdu 2 places comparé au classement de 2017. En effet, le pays de la Teranga est à la 166 ème place avec un score de 0,514 synonyme de pays à niveau de développement humain FAIBLE. Cela malgré un taux de croissance qui valse entre 6 et 7%.



Selon l'économiste Abdoulaye Seck, "ce résultat montre encore et une fois que la croissance économique , principal élément de langage du gouvernement en place, ne peut pas, à elle seule, garantir une amélioration des conditions de vie , finalité de la politique économique".



Monsieur Seck suggère à l'État du Sénégal 'de revoir la mauvaise structure de la croissance économique pour une transformation structurelle de l'économie afin de répondre aux besoins de la population".



A noter également que 12 des 15 pays de la zone Franc font parties des pays à niveau de développement humain faible.



L'IDH (Indice de développement Humain) est un indicateur composite qui permet de jauger le niveau de développement d'un pays à travers:

- LA LONGÉVITÉ ( santé) exprimée par l'Espérance de Vie À la Naissance ( EVAN).

- LE NIVEAU DE SAVOIR ( éducation) reflété par la durée attendue de scolarisation des enfants et la durée moyenne de scolarisation des personnes âgées de 25 ans et plus.

- LE NIVEAU DE VIE décent déterminé par le Revenu National Brut par habitant.