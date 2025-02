Sénégal : démantèlement d’un réseau d’arnaque lié à QNET à Saint-Louis

La Section de Recherches de Saint-Louis a procédé, mercredi 5 février 2025, au démantèlement d’un vaste réseau d’arnaque opérant sous le couvert de QNET. L’opération s’est déroulée dans le quartier Diougoup,dans la région de Saint-Louis, où treize individus, dont quatre femmes, ont été interpellés.



Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, ouverture illégale d’établissement et vente avec un système de rémunération à la boule de neige. L’enquête a permis d’identifier 57 victimes, qui avaient versé entre 500 000 et 600 000 francs CFA chacune à cette prétendue société, censée offrir des services dans les domaines de la santé, du voyage, de l’enseignement et du bien-être.



Les mis en cause devraient être présentés devant les autorités judiciaires compétentes à l’issue de l’enquête.