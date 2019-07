Sénégal : hausse de 65% des taxes sur la cigarette

Le Sénégal a augmenté le prix du tabac en augmentant de 65% les taxes, a fait savoir le coordonnateur du programme de lutte anti-tabac, Dr Oumar Ba, lors d’une réunion des parties axée sur l’évaluation des soins en matière de lutte contre la cigarette.



« Il n’y a pas la taxe spécifique, ce que nous voulons c’est quand on applique une taxe, que cela puisse se répercuter jusque chez le consommateur comme quand vous achetez une baguette de pain. Ce qui n’est pas le cas, quand vous augmentez la taxe, le producteur va diminuer sa marge de bénéfice pour que le prix ne se répercute pas chez le consommateur », a dit M. Ba.



En outre, il a indiqué que la CEDEAO a mis en place une directive depuis un an pour demander aux Etats de taxer au maximum le tabac. Mais, chaque pays est souverain pour appliquer cette taxe. Si cela est appliqué, les produits du tabac ne pourront plus être vendus au détail, par exemple.



Le coordonnateur du programme de lutte anti-tabac a réitéré leur engagement avec l’OMS pour appliquer cette taxe spécifique sur les produits et celle-ci va être répercutée au consommateur.« Cela va protéger les populations et faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat », estime-t-il.