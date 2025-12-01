Sénégal : l’Assemblée nationale adopte le budget 2026 du ministère de l’Enseignement supérieur

L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté ce lundi 1er décembre, le budget 2026 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Le texte a été approuvé par 125 députés, avec 8 votes contre et 2 abstentions.



Pour l’année 2026, le budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est arrêté à 316 402 585 581 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 301 019 649 369 FCFA en crédits de paiement (CP).