Sénégal : la Banque Mondiale investit 60 milliards de FCFA dans 11 régions dont Kolda

La Banque Mondiale annonce une nouvelle bouffée d’oxygène pour le Sénégal. À travers le projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique en Afrique subsaharienne (SWEED Plus) – Sénégal. L'institution financière va injecter 60 milliards de francs CFA dans 11 régions du pays au cours des cinq prochaines années. Un investissement majeur destiné à renforcer le capital humain, avec un accent particulier sur les adolescentes et les jeunes femmes.



Le lancement officiel du programme a eu lieu la semaine dernière à Médina Yoro Foulah lors d’un Comité Départemental de Développement (CDD) présidé par les autorités administratives, en présence des acteurs locaux et partenaires techniques.



Selon Arona Sarr, membre de SWEED Plus Sénégal, ce projet s’inscrit pleinement dans la dynamique du programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes (Xëyu Ndaw Ñi). « Ce programme contribuera significativement à l’atteinte des objectifs nationaux, mais aussi à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) », a-t-il assuré.



Adolescentes et jeunes femmes, principales bénéficiaires



Le projet cible prioritairement les adolescentes âgées de 10 à 19 ans, avec une possibilité d’élargissement jusqu’à 24 ans pour les activités d’autonomisation économique. L’objectif est de briser les barrières qui freinent l’accès des jeunes filles aux opportunités éducatives, sanitaires et économiques.



Arona Sarr a détaillé un paquet complet de services destinés aux bénéficiaires : développement des compétences de vie ; prévention des violences basées sur le genre (VBG) ; activités génératrices de revenus ; maintien des filles à l’école ; renforcement de l’accès aux services de santé de la reproduction.



Cinq communes de Medina Yoro Foula ciblées



Dans le département de Médina Yoro Foulah, cinq communes ont été retenues sur la base de leur vulnérabilité socio-économique. Elles bénéficieront de l’ensemble des interventions prévues par SWEED Plus afin de renforcer la résilience des adolescentes et promouvoir leur autonomisation durable.



Avec cet investissement colossal, la Banque Mondiale confirme son engagement à accompagner le Sénégal dans la valorisation de son dividende démographique. Les acteurs espèrent que ces nouvelles actions permettront de réduire les inégalités de genre, de booster l’employabilité des jeunes et de consolider les acquis en matière de développement humain dans des territoires encore fragiles comme Kolda.