Sénégal : la date du scrutin est fixée au 24 mars 2024 (Macky Sall)

Le Président de la République a informé le Conseil des ministres de la fixation de la date de l'élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024.



Le Chef de l'Etat a, par ailleurs, félicité l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés sous son autorité depuis 12 ans pour les résultats exceptionnels obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent.



Le Président de la République a aussi informé le Premier monistre et les ministres de la formation d'un nouveau Gouvernement.



Le chef de l'Etat a remercié et félicité le Premier ministre, monsieur Amadou BA et l'ensemble des ministres pour le travail remarquable accompli, dans les tous secteurs de la vie économique, sociale et environnementale.