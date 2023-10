Sénégal: la population évolue à plus 18 millions d'habitants en 2023 (Ministre)

La population du Sénégal s’élève à 18.275.000 habitants dont 50,8% de femmes le recensement seront disponibles de 31 octobre.



Le chiffre est donné par le désormais ex-ministre Oulimata Sarr mardi lors de sa passation de service au ministère du Plan et de la Coopération. S’agissant du recensement, le ministre sortant informe que le rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) sera remis à son successeur le 31 octobre prochain.



Selon elle, la population en 2023 s’élève à 18.175.000 habitants avec 50,8% de femmes. Un recensement qui aura mobilisé plus de 32.000 agents.