Sénégal : la rentrée des Cours et Tribunaux reportée en raison de la Covid-19

L'audience solennelle de la rentrée des Cours et Tribunaux prévue le 14 janvier prochain a été reportée sine die, a appris Pressafrik. Ce, en raison de la recrudescence des cas de Covid_19.



Placée sous le thème : « Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le Domaine national », le discours de cette année devait être prononcé par madame Elisabeth Ndaw Diouf, juge du Tribunal du travail hors classe de Dakar.



Le choix de ce sujet montre à suffisance que les conflits fonciers sont une préoccupation de la Cour suprême, laquelle fixe le thème de la rentrée des Cours et tribunaux.



Comme chaque année, la cérémonie est présidée par le chef de l’État, Macky Sall, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Malheureusement ça ne sera pas le cas avec la pandémie qui impose à tous des restrictions.