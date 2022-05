Sénégal : la vaccination contre la Covid-19 ouverte aux personnes âgées de 12 ans

Il s'agit des personnes atteintes de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie, de maladies rénales chroniques sévères, dont les personnes dialysées, de transplantées d'organes solides, de transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

Mais aussi des personnes atteintes de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d'organes, de de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d'infection.

La vaccination contre la Covid-19 est ouverte à toutes les personnes de 12 ans et plus à très haut risque de formes graves définies par le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, informe le ministère de la Santé et de l'Action sociale.