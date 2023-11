Sénégal: le Budget 2024 du ministère du Pétrole et des Énergies connaît une hausse de plus 79 milliards CFA

Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre du Pétrole et des Énergies a fait face aux députés, ce samedi pour défendre le projet de budget de son ministère. Au titre de l'exercice 2024, le projet dudit budget est arrêté à 501 487 457 680 F CFA, en Autorisation d'Engagement et 316 258 610 318 en Crédits de paiement (CP) contre 236 835 992 068 F CFA en 2023, soit une augmentation d'un montant 79 422 618 250 F CFA, en valeur absolue et 25,11 %, en valeur relative.



Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit: Programme optimisation du système d'offre d'électricité, pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme s'élèvent à 182 783 031 324 F CFA en Autorisation d'Engagement (AE) et

65 917 658 055 FCFA en Crédits de paiement (CP); Programme d'électricité rurale et Energies renouvelables



Pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont arrêtés à 100 344 717 407F CFA en Autorisations d'engagement (AE) et

31 981 243 314F CFA en Crédits de paiement (CP).



Pour le Programme Sécurisation de l'approvisionnement en hydrocarbures et combustibles domestiques, pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont arrêtés à 216 803 070 283 FCFA en Autorisations d'engagement (AE) et en Crédits de paiement (CP).



Pour le Programme Pilotage, Coordination et Gestion pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont arrêtés a 1 556 638 666 FCFA en Autorisations d'engagement (AE) et en

Crédits de paiement (CP).