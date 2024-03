Sénégal : le Cosce réclame une haute autorité des élections pour améliorer le processus démocratique

Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce) a lancé un appel pressant aux autorités étatiques en vue de la mise en place d'une Haute autorité des élections pour améliorer l'organisation et la conduite des futurs processus électoraux.



Le Professeur Samba Thiam, représentant du Cosce, a souligné la nécessité de cette institution lors d'une déclaration. M. Thiam a mis en avant les constats et recommandations établis par le collectif suite au examen présidentiel du dimanche dernier, remporté par le candidat de la coalition "Diomaye Président", Bassirou Diomaye Faye.



Il a également appelé à une clarification des missions et des attributions des différents organes de gestion électorale impliqués dans la préparation et l'organisation matérielle des élections. Ce, afin d'assurer une meilleure coordination et articulation entre eux.



Le Professeur Thiam a néanmoins noté que le scrutin présidentiel du 24 mars s'est globalement déroulé dans un environnement apaisé, marquant ainsi une étape importante dans le processus démocratique du pays, renseigne L’Observateur.