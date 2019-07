Sénégal: le kilogramme du riz paddy bord-champ fixé à 130 F CFA

Au Sénégal, le kilogramme du riz paddy bord-champ a été fixé à 130 F CFA, à l’issue d’une réunion entre les responsables et membres des organisations paysannes, membres du comité interprofessionnel de la filière riz.



Cette rencontre s’est déroulée en présence du directeur général adjoint de la Société d’aménagement et d’exploitation des eaux du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal et de la Falémé (Saed), Amadou Thiam et du président du Ciriz, Ousseynou Ndiaye. Des commerçants et des gérants de rizeries et autres acteurs ont pris par à cette réunion.