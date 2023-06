Sénégal : le ministère de l'Éducation nationale promet une reprise des cours

Le Ministre de l'Education nationale porte à la connaissance de la communauté éducative que, conformément au calendrier scolaire, les cours doivent se poursuivre dans toutes les structures d'enseignement, sur l'ensemble du territoire national, informe un communiqué.



A cet effet, il promet que « des dispositions sont prises, en rapport avec les autorités administratives et territoriales, pour assurer la sécurité des élèves et du personnel ».



Afin d'assurer une bonne gestion de la fin de l'année scolaire, les parents, les enseignants, les élèves ainsi que tous les acteurs sont invités à « œuvrer ensemble pour préserver l'espace scolaire et garantir le droit à l'éducation».