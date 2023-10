Sénégal: le nouveau gouvernement devrait être connu ce lundi (média)

Attendue ce week-end, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale n'est finalement pas tombée. Selon nos confrères du journal Enquête, le nouvel attelage gouvernemental du Sénégal devrait être connu ce lundi 9 octobre. Et comme indiqué dans leur précédente édition, le remaniement sera en profondeur. Car, autrement, il aurait été facile de faire un réaménagement et ne pas dissoudre le gouvernement



Le Premier ministre et candidat déclaré de la coalition présidentielle, sous l'ail vigilant du Chef de l'Etat, est attendu pour composer une équipe solide qui va l'accompagner sur le terrain, d'abord des réalisations, mais surtout sur celui poli- tique. Pour cela, il faut quelques ajustements et des choix qui seront douloureux pour certains.



Ainsi, des ministres clés de l'ancienne équipe vont bouger, dit-on. Dans ce contexte préélectoral, il s'agit d'un exercice délicat. Car, il faut faire preuve de tact et de pédagogie pour faire comprendre aux intéressés la portée et les raisons de ces changements. Le but étant de ne pas les frustrer et les pousser dans les bras d'un autre candidat ou d'une autre coalition. C'est ce travail de fond qui explique en partie le fait que le remaniement n'ait pas eu lieu, plus tôt.



Les sources du journal soulignent que de nombreux ministres, qui pensaient leur reconduction déjà actée, seront surpris. Egalement, on pourrait assister à la réforme de certains ministères pour mieux coller aux réalités socio-économiques actuel les du pays.



D'après certaines indiscrétions, il se pourrait aussi qu'un parti de gauche fasse son entrée dans le gouvernement. Il s'agirait de corriger une anomalie,