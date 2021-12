Sénégal: le prix de la baguette de pain à Dakar passe de 150 à 175 francs CFA

La ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, a annoncé lundi, une hausse à "effet immédiat" de 25 francs CFA sur le prix de la baguette de pain à Dakar, passant de 150 à 175 francs CFA.



Le poids du pain passe également de 190 à 200grammes, a détaillé Mme Diatta qui a présidé la réunion du Conseil national de la consommation tenue le même jour au siège de son ministère à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio.



Au terme d’une réunion à huis clos de plusieurs heures, la ministre a fait savoir qu’elle saisirait les gouverneurs de région pour la tenue de Conseils régionaux de la consommation afin de fixer dans chaque région, le prix du pain.



« Nous allons vers la hausse du prix du pain pour sauvegarder des emplois, pour préserver la rentabilité de nos entreprises, pour garantir aux consommateurs sénégalais la disponibilité au quotidien du pain de meilleure qualité », a-t-elle expliqué face à la presse cette hausse à "effet immédiat" dans la capitale sénégalaise.



Pour Aminata Assome Diatta, « l’Etat a fait des efforts en suspendant l’application des droits de douane sur le blé mais également en suspendant l’application de TVA sur la farine ».



"Malgré tous ces efforts faits par le gouvernement du Sénégal, les coûts du blé ont augmenté et atteignent aujourd’hui un prix 325 euros la tonne", a-t-elle déploré.



Avec Aps