Sénégal : le projet de loi des finances s'élève à 4.589,15 milliards FCFA

Le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a relevé mercredi en Conseil des ministres le projet de loi finances initiales 2021 après un exposé sur l'exécution du budget 2020. Le projet de loi qui a intégré l'amortissement de la dette publique, à l'instar des années antérieures, a connu une hausse.



Il s'élève à 4.589,15 milliards FCFA contre 4.215, 2 milliards FCFA en 2020, soit une hausse de 8,9%/ en valeur relative.



Par ailleurs, le chef de l'État envisage la modernisation du secteurs des transports maritimes et fluviaux. Dans cette dynamique, Macky Sall a instruit le ministre de l'Economie Maritime, Alioune Ndoye, d'engager avec le secteur privé une réflexion stratégique en vue du développement systématique des projets de transports maritimes et fluviaux rentables, dans la sûreté et la sécurité.



En même temps, il a insisté sur l'impératif d'appliquer un schéma de gestion durable du nouveau Port de Foundioune-Ndakhonga, ainsi que des infrastructures publiques déjà réceptionnées par l'État.