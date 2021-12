Sénégal: le projet de loi portant la restauration du poste de PM passe en plénière ce vendredi

Le texte portant la révision de la Constitution du Sénégal et la restauration du poste de Premier ministre passe en plénière ce vendredi 10 décembre 2021 à l'Assemblée nationale..



Ce sera après l’examen du budget du ministre de la Justice et Garde des Sceaux qui va défendre ledit projet de loi.



A noter que cette restauration du poste de Premier ministre, qui «conduit et coordonne la politique de la Nation», consacre aussi «la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au président de la République».