Sénégal: le télétravail intégré dans la prochaine réforme du Code de travail (ministre)

Le travail à distance bientôt réglementé. Samba Sy, le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions a révélé, hier-lundi à l’Assemblée nationale que le « télétravail est intégré dans la prochaine réforme du Code de travail.»



«Le Sénégal ne peut pas être en marge de l’évolution du monde et du temps. Une des leçons tirées de la pandémie de la Covid-19 a déjà révélé la nécessité d’aller vers une réforme des textes datant de plusieurs décennies», peut-on lire dans les colonnes du journal WalfQuotidien.



Toutefois, le patronat qui a planché tout dernièrement sur la question, reste dubitatif. Il estime que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour que le télétravail soit effectif. D’autre part, les députés ont interpelé Samba Sy sur la formalisation du travail des domestiques. Le ministre a souligné «la nécessité» de réviser et de mettre à jour le dispositif, c’est-à-dire l’arrêté régissant le travail domestique, à travers notamment le barème des salaires et les conditions de travail.