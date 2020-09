Sénégal : les 208 militaires testés positifs à la covid19 de retour d’une mission en Gambie sont déclarés guéris, 10 jours après

Le directeur de la Prévention du ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, l’avait annoncé dans son bulletin du mardi 15 septembre dernier. Deux-cent-huit (208) militaires ont été testés positifs au coronavirus de retour de leur mission en Gambie sous le drapeau de la CEDEAO et étaient internés au centre aéré des armées de Guereo. Ce lundi 21 septembre, 10 jours après leur traitement, ils sont tous déclarés guéris et libérés. Le directeur de la santé des armées, le médecin colonel Abdoul Aziz Ndiaye, s’explique sur la Rfm.



« Selon le protocole national, si quelqu’un est testé positif et est asymptomatique, après 10 jours, on le déclare guéri. C’est dans ce cadre que tous nos éléments qui étaient au centre aéré des armées de Guereo, après plus de 10 jours, ont été libérés», a déclaré le directeur de la santé des Armées.



Les militaires en question qui étaient des cas asymptomatiques, sont présentement chez eux en train de se reposer. « C’est des gens qui reviennent d’une mission et concernant le Protocole dans les armées, ils sont en permission », a souligné le médecin colonel, Abdoul Aziz Ndiaye.