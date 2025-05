Sénégal : les médecins en spécialisation décrètent 72h de grève renouvelable

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) décrète un mot d'ordre de grève de 72 heures renouvelable à compter du lundi 26 mai 2025



Dans un communiqué, le collectif souligne que malgré les « démarches pour résoudre les différents problèmes liés au statut, à la prise en charge médicale, à la rémunération, au paiement régulier des bourses et au congé de maternité, aucune solution n’a été trouvée et fait face à des qui ont déjà été faites et non respectées depuis fort longtemps».



Face à cette situation, le COMES annonce une grève de 72 heures renouvelable à partir du 26 mai 2025, tout en assurant le service minimum, incluant les gardes programmées et les urgences.



Une assemblée générale est convoquée le 27 mai 2025 à 10h à l’amphithéâtre Farabeuf de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) pour mobiliser ses membres, précise-t-on.



Le collectif lance un appel aux autorités pour « des solutions adéquates et pérennes » au bénéfice des populations.