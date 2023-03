Sénégal: plus de 150 nouveaux cas de lèpres enregistrés en 2022

Le Sénégal a enregistré 150 nouveaux cas de lèpre en 2022, principalement dans les régions de Diourbel, Kaolack, Dakar et Thiès. La révélation est faite hier jeudi, par le coordonnateur du Programme national d'élimination de la lèpre au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Louis Hyacinthe Zoubi.



«Ce sont des données préliminaires que j'ai présentées. Pour l'instant, sans avoir consolidé ces données avec celles du quatrième tri- mestre de l'année 2022, nous sommes à 150 nouveaux cas de lèpre au Sénégal», a-t-il dit au cours d'un point de presse, à l'occasion de la journée mondiale de la lèpre.



Cette rencontre, selon L'Obs, s'est tenue en présence de Alioune Bara Guèye, directeur général du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (Sneips), et d'Emmanuel de Condé, directeur du centre hospitalier de l'Ordre de Malte. Des représentants d'ONG et d'associations de lutte contre la lèpre ont égale- ment pris part à la rencontre.