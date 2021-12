Sénégal: près de 400.000 doses de vaccins Covid-19 bientôt périmées

Près de 400.000 de doses de vaccins Covid-19 seront plus utilisés au Sénégal. Les sérums seront périmés d’ici la fin de ce mois de décembre. A l’origine de cette situation, un problème de conservation et le refus des populations de se faire vacciner.



Selon l’agence Reuters qui a donné l’information, « au moins 200 000 doses de vaccins Covid-19 sont arrivées à expiration au Sénégal, sans avoir été utilisées au cours des deux derniers mois. Et comme si cela ne suffisait pas, 200 000 autres sérums devraient expirer fin décembre ».



La raison, une demande trop lente, si l’on en croit au responsable du programme de vaccination du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Ousseynou Badiane, qui s'est confié à l'agence de presse.



En effet, le constat général est que malgré la campagne de sensibilisation mise en branle par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, beaucoup de personnes hésitent encore à se faire vacciner.



Malgré cette situation, le rythme de l’offre s’est accéléré ces deux dernières semaines. Il y a aussi les gouvernements africains qui ont sollicité davantage de vaccins contre la Covid-19.



Entre autres causes, les problèmes de logistiques, la courte durée de conservation de vaccins qui arrivent des donateurs.



La majorité des doses exprimées ont été fabriquées par Astrazenica et fournies via l’initiative Covax.