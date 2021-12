Sénégal; près de 791 décès maternels et 3721 décès néonataux recensés en 2020

Les chiffres du rapport de la Direction de la Santé de la mère et de l’enfant en 2020 sont alarmants. Près de 721 décès maternels ont été recensés et 3721 décès néonataux. Une mortalité qui est souvent liée à l’asphyxie, la prématurité et les infections. Selon le document, les régions les plus touchées sont Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda, Mbour et Kaffrine.



A Tambacounda, dans le Sénégal oriental, « 102 femmes enceintes ont rendu l’âme, en donnant la vie et 354 nouveau-nés sont décédés », a déclaré Bayal Cissé, médecin-chef de région de Tamba, en marge d’une cérémonie de remise d’ambulances aux régions de Tamba et Kédougou. Ce qui porte à 456 le nombre total de personnes décédées dans le courant de l’année 2020 dans cette région, informe le journal L’Observateur.



À Diourbel également, une ville située à environ 150 kilomètres à l'est de Dakar avec 1 859 503 habitants, la mortalité infantile est également très présente. Mais s’il y a eu une baisse du taux entre 2017 et 2019. « De 28 pour 1000 en 2017, la mortalité infantile est passée à 23 pour 1000 en 2019 », a regretté Adjaratou Fatou Sène Ndiaye, coordonnatrice de la santé de la reproduction au niveau de la région de médicale de Diourbel.



Sur les causes de cette forte mortalité, Adjaratou Fatou Sène Ndiaye de renseigner qu’il y a « l’asphyxie en premier, puis la prématurité et les infections néonataux ».



A Saint-Louis, la mortalité infantile a connu une baisse considérable ces cinq (5) dernières années. Dans cette partie de l’est du pays, le taux de mortalité infantile (0-4 ans) est passé de 44% à 29% pour l’année 2020. Dans cette période, la mortalité juvénile (5-9 ans) a également baissé et cela de manière significative, car informe la même source, elle est passée de 29à 8%.