Sénégal : une délégation gouvernementale aux Assemblées du FMI pour discuter un nouveau programme économique

Une délégation du Sénégal, conduite par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, prendra part aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, prévues du 13 au 18 octobre 2025.



Dans un communiqué publié ce 13 octobre, le ministère des Finances précise que la délégation gouvernementale sera composée du ministre d'État, chargé de l'Agenda national de transformation, Ahmadou Al Aminou Lo, le ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, ainsi que le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne.



Ces rencontres rassemblent chaque année les principaux décideurs mondiaux de l'architecture financière internationale pour débattre des grandes priorités économiques, des politiques de développement, des investissements et des partenariats pour une croissance inclusive et durable, indique le communiqué.



En marge des réunions ministérielles de haut niveau, le FMI et le Sénégal lanceront, ce lundi 13 octobre, les discussions techniques en vue de la mise en place d'un nouveau programme économique et financier, fondé sur les politiques publiques du Gouvernement et un agenda ambitieux de réformes prioritaires axées sur la gestion transparente des finances publiques, le développement des secteurs stratégiques, ainsi que le renforcement du capital humain et de l'équité sociale, renseigne le document.



À travers cette participation, le Sénégal réaffirme son engagement à bâtir une économie résiliente, souveraine et tournée vers l'avenir, au service du rayonnement du pays sur la scène internationale.