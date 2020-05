Sénégal: vaste chamboulement au sein de la Police nationale

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a procédé à un vaste chamboulement au niveau de la police. De hauts cadres de la hiérarchie ont changé de poste, des commissaires de police ont été affectés dans d’autres commissariats à l’intérieur du Sénégal.



Commissaire de Police Divisionnaire de Classe Exceptionnel Isma SECK, précédemment Directeur de Inspection des Services de Sécurité au Ministère de l’intérieur, est nommé Conseiller Technique du Directeur Général de la Police nationale.



Alassane NIANE, Commissaire de Police Divisionnaire et précédemment Chef du Service régional de Sécurité publique et Commissaire central de Tambacounda, est nommé Chef du Service régional de Sécurité publique et Commissaire central de Diourbel.



Le Commissaire de Police Divisionnaire Ousmane DIEDHIOU, précédemment Chef du Service régional de Sécurité publique et Commissaire central de Diourbel est nommé Chef du Service régional de Sécurité publique et Commissaire central de Tambacounda



Commissaire de Police Principal Malick NIASSE, précédemment en service à la Direction de la Surveillance du Territoire (0S), et nommé Chef du Service régional de Sécurité publique et Commissaire central de Sédhiou.



Marème DIAO, Commissaire de Police Principal, et précédemment en service au Comite interministeriel de Lutte contre la Drogue (CILD), est nommée Adjoint au Directeur de la Police des Etrangers et des Titres de Voyage (DPETV) et Chef de la Division des Titres de Voyage.



Commissaire de Police Principal Sanou DIOUF, précédemment Adjoint au Directeur des Personnels de la Police nationale, est nommé Conseiller Technique Sécurité du Ministre de l’Intérieur.



Commissaire de Police Daouda BODIAN, précédemment Conseiller Technique Administration Logistique du Directeur général de la Police nationale, est nomme Chef de la Division de la Police des Etrangers à la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyage.



Commissaire de Police Mame Ndéo SENE, précédemment Commissaire urbain de Kébémer, est nommée Adjoint au Coordonnateur du Comité interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD).



Commissaire de Police Gnima DIEDHIOU, précédemment Commissaire de l’Arrondissement de Ndorong à Kaolack, est nommée Commissaire Urbain de Bambey.



Commissaire de Police Boubacar BA, précédemment Chef du Service régional de Sécurité publique et Commissaire central de Sédhiou, est mis à la disposition du Directeur de la Sécurité Publique, pour servir à la Portion centrale à Dakar.



Commissaire de Police Bala FALL, précédemment Commissaire urbain de Bambey, est nommé Commissaire urbain de Kébemer. Commissaire de Police Siley Mody ANNE, précédemment en service à la Direction de la Police Judiciaire, est nommé Adjoint au Directeur des Personnes Chef de la Division financière de la Direction des Personnels de la Police nationale.



Commissaire de Police Balla KEBE, précédemment Chef de la Division de la Police des Etrangers à la Direction de la Police des Etrangers et des titres de Voyage (DPETV), est nommé Commissaire de l’Arrondissement de Ndorong à Kaolack.



Commissaire de Police Albert NDIOR, précédemment Adjoint au Commissaire d’arrondissement de Thiaroye, est nommé Commissaire d’Arrondissement de Pikine, à Saint-Lous.



Commissaire de Police Daouda DIOUF, précédemment Adjoint au Commissaire d’Arrondissement de Rebeuss, est nommé Adjoint au Commissaire d’Arrondissement de Tharoye.



Commissaire de Police Stagiaire Binetou GUISSE, précédemment Adjoint au Commissaire Central de Mbour, est nommé Adjoint au Commissaire d’Arrondissement de Rebeuss.



Commissaire de Police Stagiaire El Hadj Alasane KANE, en service à la Direction des Personnels est nommé Chef de la Division de l’Administration des Personnels à la Direction des Personnels de la Police nationale.