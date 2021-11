Sénégal vs Congo : Prolonger l’invincibilité contre les Diables rouges

Comme on se retrouve ! Le Sénégal et le Congo vont de nouveau s'affronter pour la 11ème fois de leur histoire. Le pays de la Teranga mène les débats avec 5 victoires pour les « Lions » contre 3 pour les « Diables rouges » et 3 matchs nuls. Les deux équipes avaient partagé la même poule lors des éliminatoires de la Can 2022. Le Sénégal avait remporté la manche aller (2-0) sur des buts d’Habib Diallo et Sidy Sarr, puis concédé au retour le nul à Brazzaville (0-0), rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Dans la même poule pour ces éliminatoires du Mondial 2022, le Sénégal est allé s’imposer (3-1) en septembre dernier en terre congolaise en match comptant pour la 2ème journée. Un succès qui a permis de prolonger la longue série d’invincibilité de la première nation africaine au classement FIFA face au Congo, invincibilité qui est vieille de 49 ans.



Les "Lions" n'ont d'ailleurs jamais perdu en match officiel face au Congo en match officiel. Selon « Stades » le dernier succès des Diables rouges remonte au 9 janvier 1972 et c’était en match amical à Dakar (2-0). Ils avaient auparavant également battu le Sénégal en 1964 (3-1) et 1969 (1-0), également en amical.

Les deux derniers déplacements des « Diables rouges » au Sénégal se sont soldés sur le même score nul (2-0), le 13 novembre 2019 en éliminatoires de la CAN 2017 et le 5 juin 2004 lors des éliminatoires de la CAN et du Mondial 2006.



Les hommes d’Aliou Cissé essaieront de maintenir le même tempo dans le but de terminer fort ces éliminatoires de la coupe du monde 2022.