Sénégal vs Luxembourg : découvrez le 11 départ d’Aliou Cissé (Officiel)

Khadim Ndiaye a été choisi pour démarrer le match amical des "Lions" face au Luxembourg. En défense, on a Kalidou Koulibaly, Kouyaté, Wagué et Saliou Ciss, au milieu Idrissa Gana Gueye et Alfred Ndiaye veilleront aux tâches de récupération. Et au milieu, I. Sarr, M. Niang, M. Konaté et Baldé Keita forment la ligne d’attaque.