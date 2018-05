Sénégal vs Luxembourg : les deux équipes font (0-0) à la mi-temps

Nous sommes à la mi-temps et le score est de zéro but partout entre le Sénégal et le Luxembourg. Malgré, une nette domination des joueurs d’Aliou Cissé, les Luxembourgeois ont réussi à garder leur cage inviolée. Les « Lions » se sont créés beaucoup d’occasions et ont même touché le barre transversale. Diao Baldé Keita très impliqué dans le jeu, à l’image de ses coéquipiers, a fait une bonne première période.