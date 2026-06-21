Sénégal vs Norvège: l'ancien-international Pape Sarr appelle les Lions à la sérénité

L'ancien international sénégalais Pape Sarr a exhorté l'équipe nationale à faire preuve de « sérénité, de concentration et de détermination » pour se remobiliser après sa défaite d'entrée (1-3) contre la France à la Coupe du monde.



Présent à la séance d'entraînement des Lions au Miller Family Soccer Complex dans le New Jersey, le quart de finaliste du Mondial 2002 a estimé que le groupe dispose des ressources nécessaires pour rebondir lors du prochain match face à la Norvège. Tout en saluant le rendement initial du milieu de terrain composé de Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye et Habib Diarra, le père du défenseur Mamadou Sarr a insisté sur l'importance de l'engagement dans les duels et de l'alimentation des attaquants. Il a par ailleurs réaffirmé sa confiance envers le sélectionneur Pape Thiaw, son ancien coéquipier de la génération 2002, pour préparer au mieux l'effectif face à ce nouveau défi.