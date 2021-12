Sénégalais retrouvé mort 20 ans après sa disparition en Italie: les restes du corps rapatriés au Sénégal

Du nouveau dans l'affaire de Mohamed Sow, un jeune ouvrier sénégalais dont le corps sans vie a été retrouvé 20 ans après sa disparition en Italie. Les reste du corps retrouvés dans un bois à Olégion Castello en Italie, seront envoyés au Sénégal. Son rapatriement est possible grâce à la générosité des Communes d’Invorio, Paruzzaro et Oleggio Castello.



Selon "Les Echos", des enregistrements téléphoniques, diffusés lors d’une émission dans une chaine italienne, ont montré que Mohamed Sow a été bel et bien tué par ses employeurs, avec qui il était en désaccord.



Malheureusement, les enquêtes ne peuvent être rouvertes, car les deux assassins Rocco Fedele et Domenico Rettura ont déjà été définitivement acquittés.