Senegalvote-Touba : les premiers résultats défavorables à la coalition BBY

A Touba, deuxième ville du Sénégal, les populations ont procédé à un vote sanction ce dimanche. Les premiers résultats commune et département sont défavorables à la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY).



Concernant le vote pour le département, la liste de Yewwi Askan Wi ( Yaw, opposition) est arrivée en tête.



S'agissant du vote pour la commune, les bulletins blancs ont damé le pion à la liste Benno Bokk Yaakar (BBY). Un vote sanction qui, certainement, est liée au rejet par l'Assemblée nationale de la proposition de loi criminalisant l'homosexualité.



Dans la commune de Mbacké où deux (2) seuls candidats, Cheikh Abdou Mbacké Ndaw et Ngalo Bâ, respectivement candidat de BBY et de Bokk Guis Guis, se disputaient la commune, les résultats sont tout autres. Le candidat de BBY a raflé tous les bureaux.



Au centre de vote Cheikh Oumar Diop, BBY a 51 voix au bureau 1, contre 44 voix pour Bokk Guis GUis.,



Au bureau n°3 : BBY a 64 voix, Bokk Guis Guis 67. Au bureau N°4, BBY a 61 , Bokk Guis Guis 31 voix.



Au centre Mame Cheikh Anta de Mbacké, BBY a aussi remporté dans tous les bureaux.