Senelec : un chef d'unité licencié puis inculpé pour une "escroquerie" de 49 millions de F Cfa

L'ingénieur en génie civil, Cheikh Mbacké Seck, ancien chef de l'Unité des travaux à la Senelec, a été licencié et déféré au parquet pour "escroquerie".
Abusant de sa position, M. Seck a promis à des fournisseurs de leur attribuer des marchés au sein de l'entreprise nationale d'électricité. Sur la base de ces promesses, il leur a soutiré la somme totale de 49 millions de FCFA.
Las d'attendre la notification des marchés qui ne venait jamais, et ne parvenant pas à se faire rembourser, les deux fournisseurs ont finalement porté plainte. Durant l'enquête, Cheikh Mbacké Seck a tenté de quitter le pays avant d'être arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic), rapporte Libération.
