Sept Afghans sont morts dans le chaos près de l'aéroport de Kaboul (ministère britannique de la Défense)

Sept Afghans sont morts dans le chaos près de l'aéroport de Kaboul, où des milliers de personnes se massent pour tenter d'évacuer le pays après la prise de pouvoir des talibans, a annoncé, dimanche 22 août, le ministère britannique de la Défense (MoD). «Nos pensées les plus sincères vont aux familles des sept civils afghans qui sont malheureusement morts dans la foule à Kaboul», a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense dans un communiqué. «Les conditions sur le terrain restent extrêmement difficiles, mais nous faisons tout notre possible pour gérer la situation de la manière la plus sûre et la plus sécurisée possible», a-t-il ajouté, cité par l'AFP.